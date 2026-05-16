Назван объем грузоперевозок по железной дороге в Казахстане

БАКУ/ Trend/ - По итогам января-апреля 2026 года объем грузоперевозок по железной дороге в Казахстане составил 84,4 млн тонн.

Как сообщает Trend со ссылкой на АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ), внутриреспубликанские перевозки достигли 54 млн тонн, экспортные выросли на 8% и составили 30,4 млн тонн.

Основу грузопотока традиционно составляет каменный уголь. За отчетный период перевезено 35,3 млн тонн угля, что на 3,3% больше показателя 2025 года, из которых 24,4 млн тонн направлено казахстанским потребителям и 9,9 млн тонн - на экспорт.

Положительная динамика отмечается и в сегменте зерновых перевозок. Объем перевозок зерна вырос на 13% и составил 5,3 млн тонн, экспорт зерна увеличился на 14,4%, достигнув 4,2 млн тонн. Перевозки продуктов перемола составили 1 млн тонн (рост на 3%), комбикормов - 1,3 млн тонн (рост на 62%).

За четыре месяца 2026 года также перевезено 6,3 млн тонн нефтяных грузов, 6,6 млн тонн цветной руды и 4,3 млн тонн строительных материалов. Рост зафиксирован по перевозкам черных металлов - на 7,2% (до 2,5 млн тонн), химических удобрений - на 3,7% (до 1,7 млн тонн), железной руды и марганца - на 1,3% (до 6,7 млн тонн).