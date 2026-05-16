Завтра в Баку стартует WUF13

БАКУ /Trend/ — 17 мая в Баку начинается 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) — одной из самых авторитетных градостроительных платформ в мире. WUF13 совместно организуется Программой ООН по населённым пунктам и Правительством Азербайджана.

Trend напоминает, что сессия, которая завершится 22 мая, посвящена теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".

Форум считается одной из крупнейших международных площадок, где обсуждаются не только вопросы урбанистики и архитектуры, но и глобальные проблемы социального развития, экономической трансформации, изменения климата и благополучия человека.

Международная платформа, учрежденная Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), нацелена на поиск международных решений современных вызовов. Она также играет важную роль в формировании глобальной политики урбанизации, объединяя правительства разных стран, руководителей городов, ученых, архитекторов, инвесторов, представителей бизнеса и гражданского общества.

Проведение WUF13 в Баку рассматривается как показатель растущей роли Азербайджана в международных урбанизационных процессах. Это решение является высокой оценкой вклада страны в международное сотрудничество, его репутации, завоеванной как надежного партнера, и его современной градостроительной политики. Для участия в WUF13 зарегистрировались более 32 тысяч участников из 180 стран, что уже является рекордным показателем в истории WUF.

Место проведения форума — Бакинский Олимпийский стадион и сформированная вокруг него зона общей операционной деятельности, составляющая 53 гектара. На площадке мероприятия созданы пленарные залы, выставочные площади, медиацентры и инновационные зоны. Зал для церемоний открытия и закрытия сможет вместить до 6 тысяч участников.

В рамках форума планируется провести до 300 параллельных сессий, встреч и мероприятий ежедневно.