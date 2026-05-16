Историческая драма и метафизика Эльчина Эфендиева - память, власть и судьба Кавказа (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся показ спектакля "Голова" (Baş), посвящённый 83-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, драматурга и народного писателя Эльчина Эфендиева, сообщает Trend Life.

На открытии вечера заслуженный деятель искусств, профессор Марьям Ализаде рассказала о бесценном вкладе выдающегося писателя в общественно-политическую жизнь, национальную культуру и литературу. Было отмечено, что Эльчин Эфендиев, продолжая традиции национальных классиков Мирзы Фатали Ахундзаде и Джалила Мамедгулизаде, создал произведения, которые с успехом ставились как в Азербайджане, так и за рубежом. Написанная им в 90-е годы трилогия "Ах, Париж, Париж", "Мой муж сумасшедший", "Диагноз D" стала великолепными комедиями. Произведения Эльчина Эфендиева открыли новый этап развития азербайджанской драматургии.

Режиссёр ряда спектаклей по произведениям писателя, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекберзаде рассказала о значительном вкладе Эльчина Эфендиева в национальный театральный процесс, а также о создании их последней совместной творческой работы - спектакля "Голова".

Постановка, представленная в жанре исторической метафизической драмы, раскрывает сложные политико-философские мотивы, связанные с одной из самых драматических страниц истории - событиями начала XIX века, когда войска Российской империи под командованием генерала Цицианова вторглись на территорию Южного Кавказа. Спектакль охватывает широкую географию - от азербайджанских ханств до персидского и российского дворов. Через образ метафорически "путешествующей головы" Цицианова раскрываются характеры людей из разных сословий и государств, их нравственный выбор, страхи, стремления и слабости. "Baş" - это не только взгляд в прошлое, спектакль обращается к вопросам национального самосознания, памяти и единства, напоминая о цене исторических ошибок и важности духовного сопротивления.

Постановщиком и автором сценической версии спектакля выступила Мехрибан Алекберзаде, художником-постановщиком - заслуженный работник культуры Ильхам Элханоглу, художником по костюмам - Вюсал Рагим, композитором - Азер Гаджиаскерли. Ассистенты режиссёра - Джейран Башаран и Нармин Гасанова.

В спектакле приняли участие народные артисты Рафиг Азимов, Гаджи Исмайлов, Кязым Абдуллаев, заслуженные артисты Физули Гусейнов, Вяфа Рзаева, Эльнар Гараев, Анар Гейбатов, Ровшан Керимдухт и другие известные актёры театра.

Следует отметить, что роман Эльчина "Голова" был переведён на русский, английский, турецкий, украинский, итальянский, румынский, арабский и немецкий языки и опубликован в различных странах мира. Премьера спектакля состоялась 26 сентября 2025 года в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

​Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!