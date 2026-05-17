WUF13 поможет сформировать глобальное видение развития городов до 2036 года - Анар Гулиев

БАКУ/ Trend/ - WUF13 поможет сформировать глобальное видение развития городов до 2036 года.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев в рамках министерской встречи, посвященная Новой городской повестке (New Urban Agenda, NUA), проходящей в ходе Всемирного форума городов в Баку.

«Дискуссии в рамках сегодняшних национальных заявлений и тематических панелей помогут сформировать наше коллективное видение на период до 2036 года», — заявил он.

По словам Анара Гулиева, итоги министерской встречи будут использованы в рамках среднесрочного обзора Новой городской повестки ООН, который пройдет в июле этого года в Нью-Йорке.

Он также призвал использовать форум в Баку для укрепления международного сотрудничества и реализации конкретных решений для людей по всему миру.