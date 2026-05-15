В странах ЦА и Грузии прошли мероприятия по случаю 103-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как и во всем мире, в странах Центральной Азии и Грузии прошёл ряд памятных мероприятий, посвящённых 103-й годовщине со дня рождения архитектора современного азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

По информации, предоставленной Trend Государственным комитетом по работе с диаспорой, участники мероприятий, проведённых в Ташкенте, Туркестане, Шымкенте, Рустави, Гардабани, Дманиси и Садахло, возложили цветы к памятникам великому лидеру Гейдару Алиеву и почтили его светлую память минутой молчания.

В ходе открытых уроков, фотовыставок, конкурсов сочинений и эссе была представлена подробная информация о богатом политическом наследии Гейдара Алиева, его исторических заслугах в укреплении азербайджанской государственности, особом внимании к молодежи и сфере образования, а также о той важной роли, которую он сыграл в повышении международного авторитета страны. Одновременно были продемонстрированы презентации, посвящённые жизненному пути общенационального лидера, учащиеся представили выступления и литературно-художественные композиции, связанные с его государственной деятельностью. Активность молодежи и проявляемый ею интерес к наследию великого лидера находились в центре внимания мероприятий и были высоко оценены. Выступающие подчеркивали, что идеи великого лидера имеют важное значение для формирования молодого поколения в духе приверженности национально-духовным ценностям.

В ходе проведённых встреч и обсуждений участники особо отмечали историческую роль великого лидера Гейдара Алиева в формировании и развитии современного Азербайджана. Было доведено до внимания, что благодаря дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева в стране были обеспечены стабильность, укреплено государственное строительство и расширены международные связи.

Серия памятных мероприятий имеет важное значение для донесения богатого наследия великого лидера Гейдара Алиева до будущих поколений, сохранения национально-духовных ценностей.