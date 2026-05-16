В Азербайджане на всех ж/д станциях будет возможна оплата по распознаванию лица

БАКУ /Trend/ - На железных дорогах будет расширен охват системы оплаты по распознаванию лица.

Об этом сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Отмечено, что в общественном транспорте впервые на железных дорогах с внедрением системы оплаты по распознаванию лица «SIMA Pay» начался новый этап в пассажирских перевозках.

В настоящее время «SIMA Pay», применяемая на Бакинском железнодорожном вокзале, Сумгайытском железнодорожном вокзале и остановочном пункте «Кёроглу», поэтапно станет доступной на других станциях и остановочных пунктах Абшеронской кольцевой линии, а также в железнодорожной сети по всей стране.