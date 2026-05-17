На WUF13 будет принят документ «Бакинский призыв к действию» - Ялчын Рафиев

БАКУ /Trend/ — В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, будет принят документ «Бакинский призыв к действию» (Baku Call to Action).

Об этом сказал Trend заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на полях WUF13.

По его словам, в рамках форума запланированы сессии, диалоги, ассамблеи и различные многосторонние мероприятия.

«Эти мероприятия объединят государственные структуры, организации гражданского общества, представителей частного сектора и другие заинтересованные стороны», — отметил он.

Я.Рафиев подчеркнул, что ключевым итоговым документом форума станет «Бакинский призыв к действию».

«Кроме того, будут подготовлены итоговые заявления сопредседателей по результатам различных встреч. Эти документы внесут вклад в работу Политического форума высокого уровня ООН, который состоится в июле этого года в штаб-квартире ООН», — добавил заместитель министра.