Инклюзивное участие является ключевым для построения устойчивых и сильных городов — Анар Гулиев

Азербайджан Материалы 17 мая 2026 12:08 (UTC +04:00)
Хаял Хатамзаде
БАКУ/ Trend/ - Инклюзивное участие является ключевым условием для построения устойчивых и сильных городов.

Как сообщает Trend⁠, об этом заявил председатель Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев в ходе cовместного открытия собраний в рамках WUF13.

«В Азербайджане мы считаем, что инклюзивное участие имеет важнейшее значение для построения более сильных и устойчивых городов», — сказал он.

По словам А.Гулиева, собрания помогают формировать повестку форума и обеспечивают полноценное отражение в обсуждениях и итогах WUF13 голосов женщин, детей, молодежи, гражданского общества, частного сектора и местных органов власти.

