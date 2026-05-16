WUF13 в Баку - ключевой момент для формирования консенсуса по продвижению Новой городской повестки ООН - глава UN-Habitat (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, станет ключевым моментом для формирования консенсуса по продвижению Новой городской повестки ООН.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор Программы Организации Объединённых Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Росбах на полях саммита Международного транспортного форума (ITF) в Лейпциге (Германия).

"Министры собираются вместе, и по итогам их обсуждений будет подготовлено резюме, которое, как мы надеемся, будет включено в политические дискуссии в Нью-Йорке. Также есть заинтересованные стороны, и из Баку ожидается призыв к действиям, который также будет внесен в эти дискуссии", - сказала она.

Росбах назвала предстоящий Всемирный форум городов в Баку важным политическим этапом перед выпуском июльского промежуточного обзора Новой городской повестки ООН в Нью-Йорке. По её словам, сопредседатели,. курирующие данный процесса обзора также лично посетят Баку, что подчёркивает значимость встречи в глобальном календаре городской политики.

"Председатель Генеральной Ассамблеи обозначил Польшу и Норвегию в качестве сопредседателей — они будут с нами в Баку. И я считаю, что, в том числе со стороны министров, будет получено множество предложений, которые будут учтены в процессе размышлений и анализа: каковы приоритеты на следующие десять лет? Что мы можем сделать в течение следующих десяти лет?" - заявила глава UN-Habitat.

Она пояснила, что Новая городская повестка, отмечающая сейчас десятилетие с момента принятия, рассчитана ещё на десять лет реализации — и что встреча в Баку станет ключевым моментом для формирования политического консенсуса, необходимого для её дальнейшего продвижения.

"Нам необходимо сформировать консенсус, сильную коалицию для решения задач Новой городской повестки на следующие десять лет. И именно в этом и заключается роль этой конференции", - сказала она.

Говоря о сотрудничетсве с Азербайджаном, Росбах подтвердила, что структура UN-Habitat уже активно взаимодействует со страной: в Баку работает команда и офис организации, оказывающие поддержку правительству в сфере городского планирования, включая масштабное восстановление освобождённых территорий страны.

"У нас есть команда, у нас есть офис в Баку, и мы работаем с правительством, фактически оказывая поддержку в вопросах городского планирования и планирования этой городской трансформации. И действительно, в Баку есть примечательные примеры — история городской трансформации Белого города и так далее", - добавила глава UN-Habitat.

Росбах также пояснила необычный формат самого Всемирного форума городов. По её словам, он был создан Генеральной Ассамблеей как механизм вовлечения заинтересованных сторон — и со временем превратился во вторую по масштабу конференцию в системе ООН, включающую около 400 мероприятий, организованных партнёрами.

"Это площадка, где заинтересованные стороны приходят и вносят вклад в нашу работу, в нашу повестку. Большинство мероприятий проводится партнёрами. Все обсуждения, которые мы проводим, представляют собой углублённый обмен практиками — мы делимся опытом, обучаем, развиваем потенциал, проходит выставка. Всё сосредоточено вокруг жилищной тематики", - сказала она.

Росбах отметила, что сквозная тема жилья была выбрана не случайно. Новый стратегический план UN-Habitat на 2026–2029 годы выстроен вокруг того, что она назвала глобальным жилищным кризисом — охватывающим доступ к жилью и земле, базовым услугам, а также трансформацию неформальных поселений — и уже получил поддержку 105 государств-членов.

"Города находятся на передовой множества вызовов, с которыми мы сталкиваемся. В Африке и Юго-Восточной Азии по-прежнему наблюдается очень быстрый процесс урбанизации. Два миллиарда человек переезжают в города — в города, которым не хватает значительной инфраструктуры", - сказала она.

Отвечая на вопрос об основных целях посещения транспортного саммита, Росбах подчеркнула, что городская мобильность и жилищная политика являются взаимосвязанными системами, и их раздельное планирование приводит к сбоям в обеих сферах.

"Транспорт и городская мобильность являются неотъемлемой частью этого процесса. Потому что иногда транспорт развивается быстрее, чем жильё, иногда жильё — быстрее, чем транспорт, и это не работает. Невозможно обеспечить устойчивую мобильность без правильного планирования", - добавила Росбах.

Она особо подчеркнула срочность решения проблемы неформальных поселений, в которых проживает около одного миллиарда человек по всему миру, назвав их сохранение «неприемлемым» с учётом того, что инструменты и знания для их модернизации уже существуют.

"Неприемлемо, что, обладая необходимыми знаниями для улучшения условий в трущобах и их интеграции в городскую среду, мы по-прежнему наблюдаем распространённость крайне нестабильных условий жизни по всему миру. Мы рассматриваем это как чрезвычайную повестку, которую необходимо решать в рамках глобального жилищного кризиса", - сказала она.

Росбах также напрямую связала проблему неформальных поселений с климатической уязвимостью, отметив, что их жители первыми страдают от климатических катастроф и зачастую исключены из городского планирования — в том числе потому, что такие территории нередко даже не нанесены на карты.

"Они, как правило, остаются вне поля зрения, вне планирования, потому что во многих случаях они даже не картографированы. Поэтому в этом направлении также необходимы серьёзные усилия", - сказала она.

Говоря о неформальном транспорте, она отметила растущую тенденцию, особенно в Латинской Америке, когда города официально признают стихийно возникшие общественные транспортные решения.

"Существует множество примеров, когда города или сообщества создавали собственные транспортные системы, которые затем были признаны мэрами в качестве части государственной политики. Наблюдается тенденция к разработке политики, генеральных планов и транспортных стратегий, которые опираются на уже существующие решения, объединяя неформальные и формальные системы транспорта", - заявила глава UN-Habitat.

Отдельно затронув проблему городского расползания, она назвала жильё его главным драйвером — рост цен на землю, выталкивающий социальное жильё на периферию, самострои, расширяющиеся в пригородные зоны, а также закрытые жилые комплексы, фрагментирующие городскую среду, — и призвала к культурному сдвигу в сторону уплотнения городской застройки.

"Если посмотреть на городское расползание, жильё является его основной причиной. В Новой городской повестке говорится о компактных городах, и я считаю, что сегодня многие города и страны уже включают принципы уплотнения в свои национальные городские политики — транспортно-ориентированные модели, такие как в штате Массачусетс, Японии, странах Латинской Америки. Это сложный процесс, поскольку он требует также культурного принятия — понимания необходимости уплотнения и более эффективного использования уже застроенной среды", - сказала Росбах.

В завершение она охарактеризовала кризис в наиболее широком контексте — как глобальную проблему доступности жилья, требующую комплексных национальных стратегий, адаптированных к различным слоям населения.

"По сути, это кризис доступности жилья, и страны разрабатывают различные стратегии для его решения. Национальные стратегии не могут быть универсальными, поскольку ресурсов недостаточно, но они должны быть комплексными и охватывать все слои общества", - заключила глава UN-Habitat.