Баку может служить примером другим городам на международном уровне - представитель ЮАР

БАКУ /Trend/ — Баку может стать примером для других городов мира с точки зрения устойчивости к климатическим изменениям.

Об этом сказала Trend председатель местного муниципалитета Цвелопеле Кеналеманг Роуз Фукунтси (Cенeгальский регион ЮАР) в комментарии в кулуарах 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

По её словам, WUF13 является важной платформой, поскольку последствия изменения климата уже становятся очевидными и должны обязательно учитываться при разработке планов и решений.

«Создание устойчивых городов и формирование более безопасного будущего — одна из ключевых задач сегодня. Подобные форумы крайне важны, поскольку здесь собираются представители разных стран, руководители муниципалитетов и лидеры сообществ. Поэтому принимаемые решения и декларации будут иметь серьёзное влияние на города и сообщества», — отметила она.

Представитель ЮАР подчеркнула, что несмотря на сильные дожди, наблюдавшиеся в Баку, городская инфраструктура эффективно справляется с нагрузкой.

«Сегодня здесь идут сильные дожди. Во многих странах такие осадки приводят к катастрофам и наводнениям, однако в Баку благодаря действующим системам не возникло никаких проблем. В этом смысле Баку — более устойчивый город, и он может служить примером как внутри страны, так и на международном уровне», — добавила она.