В Баку представили музыкальное путешествие от классики к современности (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся отчетный концерт Азербайджанской национальной консерватории под названием "От наследия к современности". Вечер, объединивший богатые традиции азербайджанского музыкального искусства и современную исполнительскую школу, подарил слушателям яркую концертную программу, сообщает Trend Life.

На открытии ректор консерватории, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Камиля Дадашзаде рассказала о значении сохранения и развития национального музыкального наследия, подчеркнув важность передачи богатых традиций азербайджанской музыки молодому поколению. Она отметила, что Азербайджанская национальная консерватория продолжает воспитывать талантливых исполнителей, объединяя классическую школу, народное искусство и современные музыкальные тенденции.

Под руководством дирижеров Эллады Мамедовой и Айсель Багировой, в сопровождении Оркестра народных инструментов, состоящего из студентов Консерватории (концертмейстеры - Агарагим Салах, Заррин Мурадова, на нагаре - Сиявуш Керимов, на ударных инструментах - Сейяр Теймуров), выступили - народный артист Энвер Садыгов и его ученики, а также Талех Агаев (фортепиано), Эльвин Баширов и Бахрам Махмудов (ударные инструменты), Мансум Ибрагимов, Эльчин Гашимов (тар), Салман Гамбаров (фортепиано), заслуженные артисты Эльнур Ахмедов (кяманча), Эмиль Афрасияб (фортепиано), Тайяр Байрамов, Беимханым Велиева, Рамиль Гасымов, Зенфира Исмайылова, Фарида Мамедова и их ученики, Пике Ахундова (композитор), Ибрагим Бабаев и его ученики, а также Ариф Иманов, Нуреддин Тагиев, вокальный ансамбль «Naz» (художественный руководитель — Ханымана Мамедзаде), Медина Шахгельдиева, Талех Яхьяев и Лейла Абдулрагимова, Натаван Гасанова (канон), Сура Руфат Гасанли (скрипка), Джалаля Исмайылзаде (виолончель), Светлана Ахмедова (фортепиано), а также хоровой коллектив (художественный руководитель и дирижер - заслуженный преподаватель Тарана Юсифова, партия фортепиано - Тамара Нахмедова).

В программе концерта широко были представлены произведения азербайджанских композиторов, мугамы и образцы народной музыки.

Отчетный концерт "От наследия к современности" стал ярким примером деятельности Азербайджанской национальной консерватории по сохранению национальных музыкальных традиций, развитию молодых талантов и популяризации профессионального музыкального образования.

