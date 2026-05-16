Азербайджан, я люблю тебя! В Баку стартовал международный фестиваль живописи (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Хатаинском центре искусств в рамках IX Международного детско-юношеского фестиваля живописи "Мой Азербайджан" (Azərbaycanım) прошли Дни азербайджанской музыки в изобразительном искусстве, сообщает Trend Life.

Фестиваль посвящён Дню независимости Азербайджана - 28 Мая, дню создания Азербайджанской Демократической Республики. Фестиваль проходит под девизом "Азербайджан, я люблю тебя!", а его главная тема - "Азербайджанская музыка в изобразительном искусстве". Проект направлен на популяризацию азербайджанской музыки среди граждан страны и иностранных участников, а также на развитие интереса к национальной культуре.

В конкурсе приняли участие около 1200 подростков и молодых людей из Азербайджана и других стран. В своих работах участники отразили азербайджанские музыкальные инструменты, народные танцы, фольклор, страницы музыкальной истории страны, патриотические композиции, а также создали иллюстрации к народным, авторским и детским песням и художественные музыкальные сцены. Выставки сопровождались музыкальными постановками и проходили 13, 14 и 15 мая в Хатаинском центре искусств, в два сеанса - в 12:00 и 16:00.

По итогам выставок из каждой возрастной категории будут выбраны по десять авторов, которые получат приглашение принять участие в IX Международном детско-юношеском фестивале живописи "Мой Азербайджан", который состоится 23 мая. Участники фестиваля в каждой возрастной категории будут награждены дипломами, подарками, поощрительными призами, а также призовыми местами I, II и III степени.

Участие в конкурсе и фестивале является бесплатным. Работы иностранных участников были распечатаны и представлены на выставке, а авторам экспонируемых произведений вручены сертификаты. Иностранные участники, чьи работы прошли отбор, смогут принять участие в фестивале за собственный счёт.

Организаторы - Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная академическая филармония, Азербайджанская государственная картинная галерея, Азербайджанское представительство Международного общества акварели, Хатаинская детская художественная галерея и Хатаинский центр искусств. Поддержку фестивалю оказывают - Азербайджанская государственная академия художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительная власть Хатаинского района и Союз художников Нахчыванской Автономной Республики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!



