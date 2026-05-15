БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы волатильности и регулирования на международных финансовых рынках.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Так, в рамках ежегодного собрания Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) состоялось годовое заседание Европейского регионального комитета (ЕРК) организации в онлайн-формате. В заседании под председательством главы Совета управляющих IOSCO Жан-Поля Серве приняли участие сто представителей из более чем пятидесяти регуляторных органов рынка ценных бумаг региона.

На мероприятии Центральный банк Азербайджана представлял заместитель председателя Али Ахмедов. Он выступил на тему влияния волатильности, создаваемой текущими геополитическими событиями на международных финансовых рынках, на местные рынки капитала.

Члены комитета обменялись мнениями об инновациях в сфере обеспечения устойчивости на рынках ценных бумаг, обсудили пути усиления международного сотрудничества. Кроме того, участникам была предоставлена информация о реализации рабочего плана IOSCO на 2026 год, а также была подчеркнута роль организации в продвижении согласованности между регуляторными подходами.