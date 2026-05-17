Китай предложил новую стратегию для развития современных городов

БАКУ /Trend/ — Китай предложил стратегию «четырех хороших» для развития современных городов.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил главный экономист Министерства жилищного строительства и городского-сельского развития КНР Ван Шэнцзюнь на круглом столе министров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что в Китае существенно повысились уровень урбанизации нового типа, качество городского развития, система планирования и управления, мобильность населения, а также качество охраны историко-культурного наследия и городской экологической среды.

По его словам, Китай подготовил национальный отчет по итогам последних десяти лет реализации Новой городской повестки и делится этим опытом с международным сообществом в рамках форума.

Представитель КНР подчеркнул, что страна продолжает модернизацию городов на основе концепции «город для людей» и продвигает модель «четырех хороших» в градостроительстве.

Эта модель включает: хорошие дома, хорошие жилые районы, хорошие сообщества и хорошие городские районы.

Он пояснил, что в рамках данной концепции формируются современные города, которые являются инновационными, пригодными для жизни, экологически устойчивыми, «умными» и культурно развитыми.

По его словам, «хорошие дома» строятся по стандартам безопасности, комфорта, экологичности и интеллектуальных технологий; «хорошие жилые районы» создаются путем обновления старых городских территорий.

«Хорошие сообщества» предполагают наличие полноценной инфраструктуры и безопасной среды, а «хорошие городские районы» развиваются с учетом городской реновации и сохранения локальной идентичности.

Он также отметил, что города являются ключевым двигателем современного развития и важным пространством для повышения благосостояния населения. В завершение представитель КНР подчеркнул готовность Китая продолжать сотрудничество с структурами ООН и вносить вклад в реализацию Новой городской повестки и обмен опытом в сфере глобального городского развития.