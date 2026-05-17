В Азербайджане вырос объем экономии госбюджета за счет электронных закупок

Экономика Материалы 17 мая 2026 04:38 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года объем средств, сэкономленных государственным бюджетом в результате электронных закупок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 44,6 миллиона манатов, или на 63,8%, и составил 114,5 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана.

В январе-марте удельный вес суммы, сэкономленной государственным бюджетом в результате электронных закупок, составил 16,7%.

"По сравнению с соответствующим периодом 2025 года по данному показателю зафиксирован рост на 4,9 процентного пункта, что еще раз подтверждает эффективность мер, реализуемых в соответствующей сфере", — подчеркивается в сообщении.

При этом отмечено, что объем экономии при государственных закупках является одним из показателей целевого использования государственных средств за счет правильного планирования финансовых ресурсов.

