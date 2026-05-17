К 2030 году 3 миллиарда человек будут нуждаться в жилье - президент FIABCI

БАКУ/Trend/ - К 2030 году около 3 миллиардов человек будут нуждаться в жилье.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент международной федерации недвижимости FIABCI (International Real Estate Federation) Антонио Кампаньоли на сессии Бизнес-ассамблеи, посвященной государственно-частному партнерству, проходящей в рамках Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

По словам Антонио Кампаньоли, вопрос жилья уже не ограничивается только строительством и зданиями - он напрямую связан с человеческим достоинством, социальной стабильностью, доступом к возможностям и будущим развитием городов.

Он отметил, что в ближайшие годы обеспечение жильём останется одним из самых серьёзных глобальных вызовов.

Президент FIABCI подчеркнул, что к 2030 году примерно 3 миллиарда человек будут нуждаться в доступном жилье, и это должно стать серьёзным сигналом как для государств, так и для частного сектора.

По его словам, жилищный кризис проявляется в разных странах в различных формах, однако его основные причины схожи: фрагментированное планирование, нехватка земли, задержки в разрешительных процедурах, проблемы финансирования и слабая координация.

«Обеспечение жильем следует рассматривать не как отдельные строительные проекты, а как комплексную систему, включающую землю, планирование, финансирование, строительство и долгосрочное качество жизни. Жилищный сектор должен рассматриваться как стратегическая сфера на уровне транспортной, энергетической и водной инфраструктуры, а координация между государственным и частным секторами должна быть усилена», - Кампаньоли.

Президент FIABCI также отметил, что частный сектор играет важную роль в обеспечении жильём и является неотъемлемой частью городского развития.