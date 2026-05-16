Казахстан, Росатом обсудили проект АЭС "Балхаш"

АСТАНА/Trend/ - Председатель Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев провели в Москве переговоры по проекту АЭС "Балхаш".

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство Казахстана по атомной энергии.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия в области развития атомной отрасли, включая реализацию проекта строительства АЭС "Балхаш" в Казахстане. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки кадров для атомной отрасли, развитию научно-технического сотрудничества, а также локализации производства и участию казахстанских предприятий в реализации атомных проектов.

"Мы обсудили вопросы локализации и задействования казахстанских компаний при строительстве данной станции, вопросы подготовки кадров, а также в целом развитие сотрудничества на долгосрочную перспективу. Отрадно отметить, что по всем позициям нами найдено общее понимание. Выработаны базовые подходы, которые полностью отвечают интересам наших государств и стратегическому характеру взаимоотношений между нашими странами", — отметил А.Саткалиев.

По итогам встречи А.Лихачев подчеркнул важность комплексной подготовки к реализации проекта АЭС «Балхаш», включая проведение инженерных и природно-климатических исследований площадки.

"Практически вся производственная программа выполняется, нам нужен как минимум год наблюдения за площадкой, чтобы на основании этого сформировать все необходимые отчеты и реализовать проект в четкой привязке к природным, геологическим и погодным условиям данного конкретного места", — заявил глава Росатома.

По его словам, проект станции "Балхаш" будет разрабатываться с учетом местных особенностей площадки и базироваться на российских технологиях в области атомной энергетики.

Стороны также подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем развитии сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

Отметим, что АЭС "Балхаш" станет первой атомной электростанцией в Казахстане. Ее строительство планируется в поселке Улькен Алматинской области.