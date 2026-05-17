Жилищный вопрос не менее важен, чем гендерное равенство и борьба с дискриминацией - посол Бразилии

БАКУ /Trend/ — Жилищная проблема является столь же важной, как социальное равенство, борьба с расовой дискриминацией и обеспечение гендерного равенства.

Как сообщает Trend, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро в ходе круглого стола министров в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

Он выразил благодарность правительству и народу Азербайджана за гостеприимство.

По его словам, жилищный вопрос является фундаментом устойчивого и долгосрочного развития.

«Бразилия по-прежнему сталкивается с рядом проблем, которые непропорционально затрагивают группы населения с низким доходом, особенно семьи, возглавляемые женщинами. Это напоминает нам о том, что жилищный вопрос так же важен, как социальное равенство, борьба с расовой дискриминацией и обеспечение гендерного равенства.

В Бразилии около 27% населения проживает в городах. В последние годы страна также восстановила важные механизмы социального участия в работе городских министерств. В этом контексте было усилено государственное управление и расширено участие граждан в разработке, реализации и оценке политики.

Городская трансформация не может быть устойчивой без сотрудничества, поэтому укрепление координации имеет ключевое значение», — отметил он.