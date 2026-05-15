Фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше организован на высоком уровне - Джамал Алиев

ШУША/Trend/ - Фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше организован на высоком уровне.

Об этом сказал в пятницу Trend участник фестиваля, известный азербайджанский виолончелист Джамал Алиев.

Музыкант отметил, что глубоко впечатлён атмосферой Карабаха, живописными видами города Шуша и организацией фестиваля. По его словам, участие в музыкальном празднике на этой земле стало для него особенным событием.

«Мне очень понравилось здесь — прекрасная природа, удивительная атмосфера. Я давно наблюдал за этим фестивалем, и очень рад, что смог принять в нём участие. Всё организовано на высоком уровне», — сказал Джамал Алиев.

Виолончелист также подчеркнул эмоциональную значимость поездки в Карабах. Он признался, что впервые оказавшись в Шуше, испытал сильные эмоции и чувство гордости.

«Когда мы приехали сюда и я увидел эти места, почувствовал большую гордость. Очень рад, что здесь проходит такой прекрасный фестиваль», — отметил музыкант.

Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.