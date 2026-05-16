В Баку стартует 13-я сессия Всемирного форума городов

БАКУ /Trend/ — 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), организованная совместно Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и правительством Азербайджанской Республики, начнется 17 мая.

Как сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанскую операционную компанию WUF13, мероприятие начнется с церемонии поднятия национальных флагов Организации Объединенных Наций и Азербайджанской Республики.

В первый день WUF13 в качестве новой инициативы под председательством Азербайджана будет организована встреча на уровне министров, посвященная Новой программе градостроительства. Эта встреча, приуроченная к середине 20-летнего периода реализации программы, предоставит ценную возможность подвести итоги достигнутых результатов, выявить текущие проблемы и определить направления следующего этапа.

В рамках форума также будут организованы различные ассамблеи. Сначала состоится совместное открытие ассамблей. Затем, согласно программе, пройдут Ассамблея женщин, Всемирная ассамблея местных и региональных органов власти, Ассамблея общественных объединений и организаций гражданского общества, Ассамблея детей и молодежи, а также Бизнес-ассамблея.

В рамках форума также пройдут дополнительные мероприятия, в том числе Ассамблея Глобального альянса партнеров операторов водоснабжения, организованная совместно Программой ООН-Хабитат, Глобальным альянсом партнеров операторов водоснабжения (GWOPA) и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана. Ассамблея GWOPA, проводимая каждые два года, впервые будет организована в рамках Всемирного форума городов.

Список сессий и мероприятий, которые состоятся 17 мая, можно найти на официальной странице программы WUF13.