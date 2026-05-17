В Баку ожидается выработка решений по преодолению глобального жилищного кризиса - Анаклаудия Россбах

БАКУ /Trend/ — В Баку ожидается выработка решений по преодолению глобального жилищного кризиса.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказала журналистам исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в кулуарах 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что в настоящее время в мире наблюдается глобальный жилищный кризис, и именно этот вопрос находится в центре внимания форума.

«Мы ожидаем, что в течение этих нескольких дней в Баку будут сформированы политики и решения, которые помогут людям справляться с жилищным кризисом. Этот кризис затрагивает жителей неформальных поселений, тех, кто не может позволить себе покупку или аренду жилья, а также людей, живущих на улице», — сказала она.

А.Россбах подчеркнула, что для решения этой глобальной проблемы необходимы широкие партнерства.

«Нам нужны все — частный сектор, гражданское общество, местные органы власти и сильные национальные политики. Этот кризис мы можем решить только совместными усилиями», — заявила она.

В завершение она поблагодарила Баку за гостеприимство и организацию форума.