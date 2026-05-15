В выставке Urban Expo WUF13 примет участие рекордное число организаций

БАКУ/Trend/ - На выставке Urban Expo в рамках WUF13 в формате специальных групп и совместных павильонов, посвященных социальной инклюзивности и доступности, примут участие рекордное число организаций, представляющих гражданское общество.

Об этом Trend сообщили в Операционной компании WUF13 Azerbaijan.

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17–22 мая, состоится крупнейшая в истории мероприятия градостроительная выставка, превратив Бакинский Олимпийский стадион в глобальную арену для демонстрации инноваций, сотрудничества и устойчивых решений по урбанизации.

Выставка Urban Expo, охватывающая территорию в 3,5 гектара, объединит более 217 организаций из 66 стран и будет выполнять функцию динамичной платформы для обмена мнениями, выдвижения инициатив и установления партнерских связей между представителями правительств, гражданского общества, академических кругов, международных организаций и частного сектора вокруг темы WUF13 - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения".

Urban Expo - это иммерсивная выставка, знакомящая участников с практическими решениями в сфере преодоления глобального жилищного кризиса. На данной выставке будут представлены различные подходы - от крупных национальных павильонов в области жилищного обеспечения, климатоустойчивости, цифровых инноваций, доступности и инклюзивного градостроительства до общинных инициатив и стартап-инноваций.

Выставка Urban Expo этого года запомнится рекордным уровнем участия организаций, представляющих гражданское общество, в формате специальных групп и совместных павильонов, посвященных социальной инклюзивности и доступности. Кроме того, ожидается заметно широкое участие частного сектора в выставочной программе, включая 45 компаний и 14 стартап-проектов, представленных на новой платформе "Центр бизнеса и инноваций".

Центральным элементом выставки Urban Expo является Бульвар WUF13 - открытое пространство площадью 2,5 гектара, предназначенное для нетворкинга, неформальных дискуссий и взаимного общения. Здесь участники смогут ознакомиться с различными выставочными и программными площадками, такими как "Городская библиотека" и "Городской кинотеатр", а также "Академия WUF".

Выставка Urban Expo будет открыта для участников с воскресенья, 17 мая. Официальное открытие состоится 18 мая в 10:00 на площадке Urban Expo. В ходе открытия пройдет церемония разрезания ленты с участием председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана и национального координатора WUF13 Анара Гулиева, а также исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудии Россбах.

Выставка Urban Expo WUF13 объединяет различные стороны, формирующие будущее городов - от местных инициативных групп до национальных правительств, от исследователей до представителей стартапов.

Выставка Urban Expo, являющаяся крупнейшей в истории Всемирного форума городов, служит расширению сотрудничества и партнерских связей, а также координации глобальных дискуссий в области жилищного обеспечения и устойчивого градостроительства с практической деятельностью, инновациями и взаимным обменом опытом.

