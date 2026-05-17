БАКУ/Trend/- Объединение усилий государства и бизнеса - ключ к решению городских вызовов.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Отдела региональных программ UN-Habitat Патрик Канагсингам на сессии Бизнес-ассамблеи, посвященной государственно-частному партнерству, проходящей в рамках Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

Он подчеркнул, что ни один сектор не способен в одиночку справиться с масштабными городскими вызовами.

По его словам, именно сотрудничество и объединение усилий позволяют разрабатывать комплексные решения для наиболее сложных проблем современного урбанистического развития.

“Когда мы объединяем усилия, когда мы созываем партнёров и создаём условия, мы можем совместно разрабатывать наиболее сложные решения для самых сложных проблем, с которыми сталкиваемся», - отметил он.

Канагсингам также подчеркнул значимость диалога, который ведется в рамках форума, отметив, что все озвученные идеи и предложения будут учтены при подготовке «Бакинского призыва к действиям».

Он добавил, что UN-Habitat ориентирован на то, чтобы обеспечить включённость всех голосов и усилить взаимодействие между участниками процесса, включая государственный и частный сектор.

Он также выразил благодарность участникам и отметил важность совместной работы в рамках форума, проходящего в Баку.