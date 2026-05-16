В Азербайджане проведен брифинг для представителей дипкорпуса, посвященный WUF13 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с подготовительными работами к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в Баку, а также с программой мероприятия, проведен брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и рабочих групп высокопоставленных гостей.

Как сообщили Trend в Операционной компании WUF13, брифинг был организован на Бакинском Олимпийском стадионе – площадке проведения WUF13.

Отмечается, что в брифинге приняли участие почти 150 иностранных гостей – как руководящие представители дипломатических миссий, действующих в Азербайджане, так и официальные лица, прибывшие из зарубежных стран.

Участникам брифинга была представлена программа мероприятия, а также информация о протокольных процедурах, касающихся вопросов безопасности, встречи и транспорта для прибывающих в Баку глав государств и правительственных делегаций. Кроме того, была предоставлена информация о процедурах аккредитации для пресс-служб и представителей медиа, прибывающих с официальными делегациями, а также о правилах участия в официальных мероприятиях.

Дипломаты были проинформированы о плане работы Международного аэропорта Гейдар Алиев на время проведения мероприятия, организации внутригородского транспорта и основных официальных мероприятиях. Было отмечено, что на данный момент из 182 стран зарегистрировались более 40 тысяч человек, что уже является рекордным показателем в истории Всемирного форума городов.

Представители Операционной компании WUF13 отметили, что Бакинский Олимпийский стадион полностью готов к проведению мероприятия. Была выражена уверенность, что WUF13 станет очередным успешным мероприятием, организуемым под эгидой Азербайджана.

После мероприятия для участников брифинга была организована экскурсия по объекту. Во время осмотра была предоставлена информация о специальных зонах, предназначенных для высокопоставленных гостей и делегаций, площадках для приема представителей государств и правительств, зонах отдыха, а также местах, отведенных для организации услуг питания.