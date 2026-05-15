Зангезурский коридор станет ключевой частью маршрутов Север-Юг и Восток-Запад - Шахин Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор имеет стратегическое значение для всего региона как важная составляющая маршрутов Восток-Запад и Север-Юг.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир» «Казанфорум-2026».

"В настоящее время завершается строительство автомобильного моста через реку Араз и соответствующих контрольно-пропускных пунктов. После ввода объекта в эксплуатацию он станет полноценной частью международных транспортных маршрутов", - сказал заместитель премьер-министра.

Ш. Мустафаев также отметил важность железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс, который почти 10 лет успешно обеспечивает перевозки, и подчеркнул, что после завершения проектов в регионе будет сформирована эффективная и устойчивая железнодорожная сеть.