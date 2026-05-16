Премьер-министр провинции Пенджаб Пакистана прибыла с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 16 мая премьер-министр провинции Пенджаб Исламской Республики Пакистан Марьям Наваз Шариф прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали официальные лица.

Отметим, что 17 мая в Баку начинает работу 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) — одной из самых престижных мировых платформ в сфере градостроительства. WUF13 совместно организован Программой ООН по населённым пунктам и правительством Азербайджана. Сессия, которая завершится 22 мая, посвящена теме «Населённые пункты для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».