Азербайджан нацелен на электрификацию конечного потребления по всей экономике - Рена Гумбатова

БАКУ/Trend/ - Азербайджан нацелен на электрификацию конечного потребления по всей экономике.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Рена Гумбатова в ходе международной конференции на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития" в Баку.

"Азербайджан уже обеспечил всеобщий доступ к электроэнергии. Следующие шаги заключаются в электрификации конечного потребления по всей экономике. Поскольку электрические технологии значительно эффективнее систем, основанных на ископаемом топливе, электрификация будет играть ключевую роль в сокращении общего спроса на ископаемое топливо", - сказала она.

Р.Гумбатова подчеркнула, что быстрое внедрение электромобилей и электрификация железных дорог уже способствуют усилению процесса энергосбережения.

"Доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности генерации электроэнергии, как ожидается, вырастет до 38% к 2030 году и далее до 42,5% к 2035 году. Азербайджан обладает техническим потенциалом возобновляемой энергетики, оцениваемым в 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на море",- отметила она.