Для мероприятия WUF13 привлечены 480 такси — AYNA

БАКУ /Trend/ - Для перевозок в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) привлечено 150 единиц такси службы «Бакинское такси», а также 330 единиц иных транспортных средств, предоставленных операторами служб заказа такси, осуществляющими перевозки из аэропорта.

Об этом сообщили Trend в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Отмечено, что водители прошли обучение по специальной подготовке, а также состоялась встреча с представителями таксопарков в связи с WUF13, в ходе которой были даны соответствующие поручения. С учётом мер безопасности такси можно будет использовать в транспортной зоне стадиона и на транспортно-пересадочном узле «Кёроглу». В то же время на территории аэропорта места посадки и высадки для транспортных средств, направляемых операторами заказа такси в связи с мероприятием, определены у здания «Терминала 2».

Агентством совместно с Операционной компанией WUF13 в рамках форума WUF13 организовано 9 хабов и 2 конечные точки, а также более 67 промежуточных остановочных пунктов.

Для перевозки участников мероприятия из Международного аэропорта Гейдар Алиев до установленных пунктов действует 6 маршрутов, а для их перевозки от этих пунктов до места проведения форума в дни мероприятия — 12 маршрутов. Перевозки осуществляются преимущественно на электробусах. Для выполнения транспортных операций к данным процессам привлечено около полутора тысяч человек персонала, включая водителей и управляющий состав.