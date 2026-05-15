Наличие гибридных угроз требует более тесной координации между тюркскими государствами – Джейхун Байрамов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) на тему «Искусственный интеллект и цифровое развитие», прошедшем в казахстанском городе Туркестан.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, министр в ходе своего выступления заявил, что среда региональной и международной безопасности остается чувствительной, а растущая геополитическая неопределенность, продолжающиеся конфликты, гибридные угрозы, вызовы, связанные с энергетической и продовольственной безопасностью, требуют более тесной солидарности и координации между тюркскими государствами. С этой целью была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в области безопасности, транспорта, энергетической устойчивости, кибербезопасности и других стратегических сферах, отмечено стратегическое значение Среднего коридора и коридора Восток-Запад, соединяющих Азию и Европу через тюркский мир.

Была отмечена актуальность темы «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Д. Байрамов подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта создают быструю трансформацию в сферах экономики, государственного управления, образования, здравоохранения и безопасности. В то же время была подчеркнута важность уделения внимания таким вызовам, как кибербезопасность, защита данных, дезинформация и технологическое неравенство. Было заявлено, что Азербайджан придает особое значение политике развития, основанной на цифровой трансформации и инновациях, и «План мероприятий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы» имеет важное значение в этом направлении. Был особо подчеркнут вклад нашей страны в укрепление цифровой связи между Европой и Азией в рамках проекта «Цифровой Шелковый путь». В этом контексте отмечено стратегическое значение проекта Транскаспийского фибер-оптического кабеля.

Отметив, что цифровая трансформация является одним из основных направлений повестки долгосрочного сотрудничества для тюркских государств, до внимания была доведена важность укрепления цифровой инфраструктуры, развития совместных исследований и инновационного сотрудничества в области искусственного интеллекта и передовых технологий, увеличения инвестиций в человеческий капитал и цифровые навыки.

Наряду с тем, что в рамках председательства Азербайджана в ОТГ была выдвинута инициатива создания правовой базы по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, подчеркнута важность укрепления институциональных и цифровых возможностей Секретариата Организации. Также была представлена информация о работах по реконструкции, осуществляемых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях на основе концепций «умный город» и «умное село», отмечено, что проведение в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов является показателем признания на международном уровне деятельности Азербайджана в сфере инновационного и устойчивого градостроительства.

В завершение была выражена уверенность в том, что дискуссии, проведенные в ходе заседания, внесут вклад в дальнейшее укрепление солидарности, координации и партнерства между тюркскими государствами.