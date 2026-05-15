Университеты должны внедрять курсы по ЦУР в учебные программы - советник ректора БГУ

БАКУ/Trend/ - Университеты должны внедрять курсы, связанные с Целями устойчивого развития, в учебные программы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил советник ректора Бакинского государственного университета Асиман Ильясов в ходе международной конференции на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития" в Баку.

"Сейчас у университетов есть три миссии. Первая - преподавание и обучение. Вторая - исследования и инновации. И теперь появилась еще одна миссия - социальное воздействие. То есть университеты должны усиливать свое влияние на общество, в котором они работают", - сказал он.

А.Ильясов отметил, что университеты могут повышать осведомлённость и использовать ЦУР как инструмент для подготовки ответственных и глобально ориентированных студентов.

"Первое направление — это образование. Университеты должны внедрять курсы, связанные с ЦУР, в учебные программы, в образовательные процессы и учебные планы.

Второе направление — это исследования, поскольку они имеют большое значение для университетов. Академические сотрудники должны работать совместно с внешними заинтересованными сторонами для проведения исследований, связанных с ЦУР",- сказал он.

Ильясов также отметил, что публикации, связанные с ЦУР, имеют большое значение для университетов.

"Такие публикации чаще привлекают международное сотрудничество и иногда получают больше цитирований. Это повышает количество и качество публикаций университетов и косвенно влияет на результаты рейтингов",- подчеркнул он.