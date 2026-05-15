Обсуждено многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Мексикой в преддверии WUF13 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Мексика обсудили укрепление многостороннего сотрудничества в преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как сообщает Trend, об этом написал в своем аккаунте в соцсети Х заместитель министра по многосторонним вопросам и правам человека Мексики Энрике Очоа.

«Мы приняли посла Азербайджана в Мексике Сеймура Фаталиева перед участием мексиканской делегации в 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку. Были обсуждены последние детали участия делегации Мексики. Уверены, что форум станет успешной площадкой для решения жилищных проблем и продвижения реализации Новой городской повестки», — отметил Очоа.

Стороны также обменялись мнениями о дальнейших перспективах многостороннего сотрудничества.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года в рамках сотрудничества программы ООН-ХАБИТАТ и правительства Азербайджана. В форуме примут участие представители правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи, академического сообщества, а также международные организации из разных стран.