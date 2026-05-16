АБР распространил отчет о региональном цифровом коридоре с участием Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) приступил к реализации нового проекта региональной технической помощи, направленного на расширение цифровой интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает Trend со ссылкой на банк, в рамках инициативы под названием «Трансграничные возможности посредством региональной устойчивости, инфраструктуры, данных и открытых регуляций (CORRIDOR)» предусматривается создание региональных цифровых коридоров в ряде стран, включая Азербайджан.

Согласно опубликованному АБР отчету о технической помощи, проект будет функционировать в качестве операционного механизма Азиатско-Тихоокеанской цифровой магистрали (Asia-Pacific Digital Highway – APDH). Основная цель инициативы — обеспечить цифровым подключением полтора миллиарда человек к 2035 году и создать условия для мобилизации стратегических инвестиций в размере 20 миллиардов долларов.

В проекте наряду с Азербайджаном участвуют Бангладеш, Китай, Грузия, Индия, Индонезия, Казахстан, Монголия, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам.

Программа технической помощи будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры для ускорения экономического роста, повышения устойчивости и усиления конкурентоспособности между странами региона. В рамках проекта одним из ключевых приоритетов станет развитие широкополосных интернет-сетей, центров обработки данных, облачных сервисов и цифровой общественной инфраструктуры.

Кроме того, проект предусматривает развитие трансграничных цифровых услуг, интеллектуальных пограничных систем и цифровой торговли. Отмечается, что цель заключается в повышении эффективности цепочек поставок, обеспечении бесперебойности операций и ускорении обмена данными между странами региона.

АБР сообщает, что в рамках инициативы также будут проводиться работы по внедрению систем на основе искусственного интеллекта, кибербезопасности, управлению данными и гармонизации цифрового законодательства. Планируется разработка модельных законов, создание регуляторных «песочниц» и обеспечение интероперабельности цифровой общественной инфраструктуры.

Программа технической помощи также нацелена на содействие интеграции микро-, малого и среднего предпринимательства в цифровую экономику, расширение доступа к цифровым возможностям для женщин, молодежи и уязвимых групп.

АБР отмечает, что различия в уровне цифрового развития стран региона и неравномерность инфраструктуры являются основными препятствиями для региональной интеграции. Подчеркивается, что проект направлен именно на устранение этих пробелов, формирование общих стандартов и создание безопасной цифровой экосистемы.

Согласно информации, программа технической помощи CORRIDOR будет реализовываться по трём основным направлениям: 1) разработка архитектуры и механизмов управления региональными цифровыми коридорами; 2) развитие приложений цифровой общественной инфраструктуры и решений в области искусственного интеллекта; 3) обмен знаниями по региональным инвестициям и согласованию политики, а также наращивание институционального потенциала.

В рамках проекта предусматривается разработка технических и правовых рамок для трансграничного потока данных, систем цифровой идентификации, цифровой платежной инфраструктуры и систем верифицируемых электронных документов.

АБР считает, что инвестиции, направленные на волоконно-оптические линии, центры обработки данных, точки обмена интернет-трафиком и «зеленые» центры обработки данных, в будущем также дадут импульс привлечению частного сектора и механизмов смешанного финансирования.

Общий бюджет технической помощи составляет один миллион долларов США. Из них 700 тысяч долларов будут направлены на разработку региональных цифровых коридоров, 125 тысяч долларов — на цифровую общественную инфраструктуру и приложения искусственного интеллекта, а другие 125 тысяч долларов — на повышение потенциала и обмен знаниями.

Реализация проекта продлится с мая 2026 года по апрель 2030 года. Исполнительным органом выступит Управление цифрового сектора АБР.

АБР подчеркнул, что инициатива в будущем создаст основу для разработки и финансирования новых региональных цифровых инвестиционных проектов в рамках Программы регионального экономического сотрудничества Центральной Азии (CAREC), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Многосторонней технической и экономической инициативы Бенгальского залива (BIMSTEC), Большого субрегиона Меконг (GMS), Программы субрегионального экономического сотрудничества Южной Азии (SASEC).

С более подробной версией отчета можно ознакомиться, перейдя по ссылке.