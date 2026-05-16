Увеличились инвестиции в основной капитал Нахчыванской АР

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле текущего года в Нахчыване в основной капитал было вложено 60,893 миллионов манатов инвестиций.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Нахчывана.

Согласно информации, это на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе-апреле текущего года в Азербайджане объем инвестиций в основной капитал составил 5,275 миллиардов манатов.

По данным ведомства, это на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период объем инвестиций в ненефтегазовый сектор сократился на 12,4% - до 3,212 миллиарда манатов.