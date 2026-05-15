Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе

Материалы 15 мая 2026 23:58 (UTC +04:00)
Фото: Федерация борьбы Азербайджана
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - В болгарском городе Самоков продолжается чемпионат Европы по борьбе U17.

Как сообщает Trend, в пятый соревновательный день завершились состязания по женской борьбе.

Фатима Байрамова (53 кг), одержав убедительную победу над полькой Зузанной Соколовской со счетом 10:0, завоевала бронзовую медаль.

Нурай Джафарли (46 кг) в поединке за «бронзу» уступила хорватке Ларе Блажекович со счетом 1:4 и довольствовалась 5-м местом.

Симура Абдуллаева (69 кг), в утешительной схватке проиграла россиянке Полине Ефимовой со счетом 2:8.

