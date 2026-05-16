Для участия в WUF13 зарегистрировались более 40 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - На 13 сессию Всемирного форума городов (WUF13) зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран.

Как сообщает Trend, об этом распространила информацию Азербайджанская операционная компания WUF13.

Отметим, что 17 мая в Баку начинается 13 сессия Всемирного форума городов (WUF13) — одной из самых авторитетных мировых платформ по вопросам городского развития. WUF13 совместно организован Программой ООН по населённым пунктам и правительством Азербайджана. Сессия, которая завершится 22 мая, посвящена теме «Жилые пространства для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».