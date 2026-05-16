Внешнеторговый оборот Нахчыванской АР вырос в январе-апреле

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле этого года внешнеторговый оборот Нахчыванской Автономной Республики составил 47,119 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Нахчывана.

Согласно информации, это на 18,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период в Нахчыване экспорт составил 4,516 миллиона долларов США, импорт - 42,603 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года эти показатели выросли соответственно на 35,5% и 16,9%.

Отметим, что в январе-апреле этого года в Нахчыване произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на сумму 514,579 миллиона манатов.

Согласно информации, это на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.