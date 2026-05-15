В Баку проходит международный турнир по спортивной гимнастике AGF Trophy (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14–16 мая в Национальной гимнастической арене проходят захватывающие соревнования спортивных гимнастов.

Об этом Trend сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

В турнире принимают участие около 50 гимнастов из 5 стран. Гимнасты выступают в возрастных категориях юниоров и взрослых.

Согласно информации, нашу страну на турнире представляют во взрослой возрастной категории среди женщин: Назенин Теймурова, Дениз Алиева, Айтен Мамедова, Хадиджа Аббасзаде, а также юниорки — Альбина Алиева, Лейла Мамедзаде, Айназ Меджидзаде и Лала Заманлы; среди мужчин во взрослой возрастной категории — Расул Ахмедзаде, Айдын Ализаде, Никита Симонов, а также юниоры — Мирюсиф Ахмедзаде, Ильхам Салаев, Махир Салимов, Искендер Джавадзаде и Магомед Рустамзаде.

В первый день турнира юниоры были награждены в командном зачёте и в программе многоборья. Как женщины, так и мужчины-гимнасты завоевали бронзовые медали в командном зачёте. В индивидуальном многоборье среди женщин бронзовой медали удостоилась Лейла Мамедзаде, сообщили в Федерации.