Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,93 доллара США, или 2,6% и составила 116,41 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,96 доллара США или 2,7%, и составила 113,94 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 2,82 доллара США или 3,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 92,37 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,61 доллара США или 2,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 112,20 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.