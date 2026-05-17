В рамках WUF13 проходит открытие Ассамблеи гражданских инициатив и организаций гражданского общества

БАКУ /Trend/ — В рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) проходит открытие Ассамблеи гражданских инициатив и организаций гражданского общества.

Как сообщает Trend, в условиях всё более сложной глобальной среды, а также на фоне углубляющихся мировых кризисов в сфере жилья и изменения климата, данная ассамблея ставит своей целью стать платформой для солидарности, формирования стратегических подходов и координации совместных действий, направленных на достижение реального локального эффекта.

В рамках ассамблеи планируется разработка конкретных решений и предложений, направленных на продвижение права на доступное жильё и усиление роли гражданских инициатив. Эти предложения будут представлены для обсуждения на «Круглом столе по гражданским инициативам и гражданскому обществу», который состоится в рамках WUF13.

В ходе дискуссий будет проведён обмен мнениями между государствами, органами местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами по вопросам Новой городской повестки, Целей устойчивого развития, а также локальных обязательств и инициатив.

Ассамблея основана на принципах коллективной солидарности и координации между инициативными группами и организациями гражданского общества, сформированными как до начала форума, так и в его ходе.

Сессия будет состоять из трёх основных частей: представление коллективных приоритетов, определённых в преддверии WUF13; обсуждение национальных и региональных альянсов, коалиций и партнёрств для адвокации и практической деятельности; а также выработка конкретных идей по переосмыслению будущего, в котором обеспечивается право на доступное жильё.

Участникам сессии будет предложено определить направления сотрудничества в ходе WUF13 и после него, а также усилить деятельность, направленную на обеспечение доступа к жилью, земле и базовым услугам для всех.

Ассамблея также создаёт платформу для критического осмысления политико-экономических аспектов жилищной политики, участия и средств к существованию. Её цель — обеспечить, чтобы решения, выработанные гражданскими инициативами, рассматривались не только как инструмент компенсации системного неравенства, но и как движущая сила структурных изменений, основанных на правах человека, справедливом распределении ресурсов и человеческом достоинстве.