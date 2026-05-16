Исполнительный директор UN-Habitat приветствовала весь мир из столицы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах приветствовала весь мир из Баку.

Как передает Trend, соответствующее видео размещено в аккаунте WUF13 Azerbaijan в социальной сети X.

«В преддверии завтрашнего открытия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах приветствует весь мир на ведущем глобальном форуме по устойчивой урбанизации», - говорится в публикации.

Отмечается, что регистрация более 40 тыс. человек из более чем 180 стран мира позволит продвинуть вперед диалог по вопросу обеспечения каждого адекватным жильем.