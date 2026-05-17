Узбекистан удвоил темпы жилищного строительства и реформирует ипотечный рынок - замминистра

БАКУ/Trend/ - Узбекистан в последние годы значительно увеличил объёмы жилищного строительства и продолжает реформировать ипотечный рынок с целью расширения доступа населения к жилью и формирования устойчивой финансовой системы.

Как сообщает Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Ильхом Норкулов на сессии Бизнес-ассамблеи, посвященной государственно-частному партнерству, проходящей в рамках Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

По его словам, начиная с реформ, запущенных в 2017 году, ежегодные объёмы строительства жилья в стране выросли более чем в пять раз - с 15-20 тысяч квартир до более чем 100 тысяч в прошлом году. В текущем году планируется построить свыше 140 тысяч квартир.

При этом, отметил он, темпы строительства всё ещё не полностью соответствуют демографическому росту: ежегодно в стране рождается около 1 миллиона детей, а число новых семей составляет порядка 270 тысяч, что формирует устойчиво высокий спрос на жильё.

Ильхом Норкулов подчеркнул, что ключевым вызовом для развивающихся стран остаётся создание эффективного и устойчивого ипотечного рынка.

По его словам, ипотечные кредиты обычно выдаются на длительные сроки - в Узбекистане этот срок был увеличен с 10 до 20 лет, однако развитие рынка требует дальнейших системных реформ.

Он отметил, что ранее ипотечная система в стране была во многом административной: государство направляло средства в банки для целевого кредитования, что приводило к рыночным искажениям.

“В ходе реформ Узбекистан перешел к более рыночной модели с участием международных финансовых институтов и коммерческих банков.

В рамках новой модели государство предоставляет банкам долгосрочные ресурсы по ставке, близкой к ключевой ставке центрального банка, а банки добавляют собственную маржу, формируя рыночную ипотечную ставку. Для повышения доступности жилья также введены субсидии на первоначальный взнос и отдельные механизмы поддержки семей с недостаточным уровнем дохода», - сказал он.

По словам замминистра, ежегодно государство направляет около 1 млрд долларов в банковский сектор для поддержки ипотечного кредитования, при этом около 50% ипотечного рынка уже формируется за счёт частных банковских ресурсов.

«Реформы позволили создать более конкурентную среду между строительными компаниями, а также обеспечить гражданам возможность свободного выбора жилья в разных регионах страны с использованием субсидий и рыночных ипотечных механизмов», - заключил он.