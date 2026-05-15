Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Джебраиле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджанской
Республики продолжает деятельность по расширению доступности
медицинских услуг на освобождённых от оккупации территориях в
рамках программы «Великое возвращение». С этой целью 15 мая 2026
года специализированная медицинская бригада
Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии
министерства провела очередную медицинско-гуманитарную акцию в
городе Джебраил.
Об этом Trend
сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.
В рамках визита жителям региона были оказаны консультативные и
профилактические медицинские услуги. В состав медицинской бригады
вошли 6 акушеров-гинекологов, 1 врач ультразвуковой диагностики, 1
неонатолог, 1 акушерка и 1 медицинская сестра. Во время акции для
женщин были проведены обследования, предоставлены консультации по
вопросам репродуктивного здоровья, планирования беременности,
бесплодия, гормональных изменений и медицинского наблюдения в
период беременности. С помощью ультразвуковых обследований были
оценены показатели здоровья пациенток, а каждому обратившемуся даны
индивидуальные медицинские рекомендации.