Минздрав Азербайджана провел медицинскую акцию в Джебраиле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики продолжает деятельность по расширению доступности медицинских услуг на освобождённых от оккупации территориях в рамках программы «Великое возвращение». С этой целью 15 мая 2026 года специализированная медицинская бригада Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии министерства провела очередную медицинско-гуманитарную акцию в городе Джебраил.

Об этом Trend сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

В рамках визита жителям региона были оказаны консультативные и профилактические медицинские услуги. В состав медицинской бригады вошли 6 акушеров-гинекологов, 1 врач ультразвуковой диагностики, 1 неонатолог, 1 акушерка и 1 медицинская сестра. Во время акции для женщин были проведены обследования, предоставлены консультации по вопросам репродуктивного здоровья, планирования беременности, бесплодия, гормональных изменений и медицинского наблюдения в период беременности. С помощью ультразвуковых обследований были оценены показатели здоровья пациенток, а каждому обратившемуся даны индивидуальные медицинские рекомендации.