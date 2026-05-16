Азербайджан осуществил большую трансформацию в сфере градостроительства – угандийский эксперт

БАКУ /Trend/ - 13 сессия Всемирного форума городов (WUF13) является важной платформой для обмена опытом и знаниями между разными странами.

Об этом в интервью Trend сказал угандийский эксперт по городскому планированию Уилсон Авузу.

По его словам, делегация из Уганды намерена изучить опыт, применяемый различными странами мира в сферах градостроительства и жилищной политики.

«Успешные практики, которые мы здесь получим, мы хотим привезти в нашу страну и применить их», – сказал он.

У. Авузу отметил, что одной из главных тем нынешнего форума является жилищный вопрос, и эта проблема остается особенно актуальной для африканских стран.

«Обеспечение жильем – одна из серьезных проблем в Африке. В рамках форума мы хотим изучить, как другие страны решают жилищную проблему для городов, и применить этот опыт у себя в стране», – подчеркнул он.

Эксперт высоко оценил проведение WUF13 именно в Азербайджане, отметив, что страна демонстрирует большой рост и трансформацию в сфере градостроительства.