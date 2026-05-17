Необходимо обновить политические обязательства по реализации Новой городской повестки - представитель Польши

БАКУ /Trend/ — Необходимо обновить и усилить политические обязательства по реализации Новой городской повестки.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил постоянный представитель Польши при Организации Объединенных Наций Кшиштоф Щерский на министерской встрече, посвященной Новой городской повестке, в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что заседание проходит в важный момент для глобальной городской повестки, когда города сталкиваются с нарастающими вызовами.

По его словам, спустя почти десять лет после принятия Новой городской повестки города по-прежнему сталкиваются с нехваткой жилья, социальным неравенством, последствиями изменения климата, вынужденной миграцией, а также растущим давлением на инфраструктуру и базовые услуги. При этом города остаются центрами экономического роста, инноваций и устойчивости.

Щерский подчеркнул, что промежуточный обзор реализации Новой городской повестки, который пройдет 16–17 июля в Нью-Йорке под мандатом Генеральной Ассамблеи ООН, станет важной возможностью для оценки достигнутого прогресса, выявления пробелов и обновления политических обязательств.

«Польша привержена этой цели и демонстрирует свою приверженность на международной арене», — заявил он.

Он также напомнил о том, что Польша принимала 11-й Всемирный форум городов в Катовице в 2022 году, а также сообщил, что в настоящее время совместно с представителем Малави координирует процесс подготовки политической декларации по ускорению реализации Новой городской повестки.

По его словам, этот процесс носит открытый, прозрачный и инклюзивный характер и направлен на отражение приоритетов государств-членов.

Щерский подчеркнул, что в условиях быстрого роста городского населения крайне важно, чтобы все города становились центрами социальной сплоченности, экономических возможностей и устойчивого развития.

«Успешное развитие городов зависит не только от глобальных обязательств, но и от эффективной реализации на национальном и местном уровнях, а также от многостороннего сотрудничества», — отметил он.

Он добавил, что Всемирный форум городов является важной платформой, создающей уникальные возможности для обмена опытом и сотрудничества между различными заинтересованными сторонами.

В завершение польский дипломат выразил надежду, что обсуждения в Баку внесут вклад в предстоящий высокоуровневый процесс промежуточного обзора.