Пропускная способность коридора Север-Юг вырастет до 15 млн тонн — заместитель премьер-министра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно модернизирует инфраструктуру международного транспортного коридора Север-Юг (Россия-Азербайджан-Иран), который надежно функционирует и доказал свою конкурентоспособность даже в условиях геополитической напряженности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на Международном экономическом форуме "Россия — исламский мир" "Казанфорум-2026".

По его словам, в рамках соглашений с Россией ведутся работы по расширению железнодорожной инфраструктуры. Завершение проектов планируется к 2028 году, что позволит увеличить пропускную способность сначала до 5 млн тонн, а в дальнейшем — до 15 млн тонн в год.

"Особое значение имеют терминал в Астаре на азербайджано-иранской границе и строительство участка Решт-Астара, который значительно повысит конкурентоспособность коридора с выходом на Персидский залив", - отметил он.