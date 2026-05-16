В Азербайджане увеличилось производство промышленной продукции

БАКУ/Trend/ - За январь-апрель текущего года промышленные предприятия Азербайджана и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, произвели промышленной продукции на сумму 21,120 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, это на 0,3% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период стоимость производства в ненефтегазовой промышленности составила 7, 92 миллиарда манатов, что означает рост на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Отметим, что за январь-апрель текущего года в стране произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 39,875 миллиардов манатов.

Согласно информации, экономика страны выросла на 0,2% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчётный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,9% и составила 12,135 миллиардов манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,7% и составила 27,740 миллиардов манатов.