В рамках WUF13 будет подписан ряд меморандумов о взаимопонимании - UN-Habitat (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей сегодня в Баку, будет подписан ряд меморандумов о взаимопонимании.

Об этом сказал Trend директор Отдела глобальных решений Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Раф Туэтс на полях WUF13.

Он прежде всего высоко оценил подготовительную работу, проведенную Азербайджаном к форуму.

По его словам, это уже 13-й Всемирный форум городов, в котором он принимает участие.

«Я участвовал во всех форумах по городскому развитию, проводимых с 2001 года. WUF был создан как платформа для обмена опытом и диалога в сферах урбанизации, жилищной политики и развития городов. С каждым форумом растут число участников, масштаб мероприятий и разнообразие обсуждаемых тем», — отметил он.

Р.Туэтс подчеркнул, что подготовка Азербайджана к проведению форума произвела на него особое впечатление.

«На протяжении последних двух лет мы наблюдали за процессом подготовки. После прибытия в Баку меня действительно впечатлили инфраструктура, уровень организации и поддержка, которую Азербайджан оказывает форуму. Мои ожидания от форума очень высоки», — подчеркнул представитель UN-Habitat.

Он добавил, что WUF13 также является важной платформой для развития международных партнерств и расширения сотрудничества.

«В течение недели планируется подписание меморандумов о взаимопонимании с различными партнерами. Часть этих документов будет подписана при участии исполнительного директора, часть — при моем участии. Форум всегда создает хорошие возможности для формирования новых партнерств», — добавил Р.Туэтс.