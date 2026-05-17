В Иране увеличились запасы в водохранилищах

БАКУ /Trend/ - За последние 230 дней (23 сентября 2025 года — 9 мая 2026 года) запасы воды в водохранилищах Ирана увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (23 сентября 2024 года — 9 мая 2025 года).

Как сообщает Trend со ссылкой на Компанию по управлению водными ресурсами Ирана, за указанный период объем воды в водохранилищах страны составил 33,8 миллиарда кубометров. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 27,3 миллиарда кубометров.

При этом по сравнению со средним десятилетним показателем в 32,1 миллиарда кубометров текущий объем оказался примерно на 5% выше.

За отчетный период объем воды, поступившей в водохранилища Ирана, составил около 35,6 миллиарда кубометров, что на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда этот показатель составлял 21,2 миллиарда кубометров.

В сравнении со средним десятилетним уровнем, составляющим 32,9 миллиарда кубометров, объем поступившей воды вырос на 8%.

Объем воды, забранной из водохранилищ для различных нужд, составил примерно 20,5 миллиарда кубометров. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда данный показатель составлял 18,4 миллиарда кубометров.

В то же время по сравнению с десятилетним показателем объём воды, забранной из водохранилищ, составлял 32,1 миллиарда кубометров, что свидетельствует о снижении на 13%.

Сообщается, что в настоящее время уровень наполнения водохранилищ Ирана составляет 65%.

Отметим, что в последние годы Иран сталкивается с острой проблемой нехватки воды. В связи с этим власти страны планируют предпринять серьезные меры для улучшения ситуации.