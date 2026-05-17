Реализация Новой городской повестки требует финансирования и технологий - представитель ООН

БАКУ/ Trend/ - Реализация Новой городской повестки требует финансирования и технологий.

Как сообщает Trend⁠, об этом заявил представитель Исполнительного офиса Генерального секретаря ООН, заместитель генсека по политическим вопросам Гай Райдер в ходе министерской встречи в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

Он подчеркнул, что особое значение имеют укрепление партнерств, развитие потенциала стран и повышение качества данных для эффективного городского планирования.

«Ваши обсуждения сегодня имеют ключевое значение для подготовки к высокоуровневому заседанию Генеральной Ассамблеи ООН по обзору Новой городской повестки в июле в Риме», — отметил он.