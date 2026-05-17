В Азербайджане стартует WUF13

БАКУ /Trend/ — В Баку сегодня проходит церемония открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Trend, основные мероприятия форума проходят на Бакинском олимпийском стадионе.

WUF13, который продлится до 22 мая, организован совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Форум, считающийся одной из наиболее влиятельных международных платформ в сфере урбанизации, превратит Баку в центр глобальных дискуссий по вопросам городского планирования и устойчивого развития. Регистрация более 40 тысяч участников из 182 стран стала одним из самых высоких показателей за всю историю проведения Всемирного форума городов.

В рамках WUF13 состоятся широкие обсуждения, посвященные устойчивому развитию городов, влиянию климатических изменений на городскую среду, современным моделям городского управления, цифровым решениям, доступному жилью и экологическим подходам. Форум станет важной международной площадкой, объединяющей государственных деятелей, представителей международных организаций, мэров, экспертов и институты гражданского общества.

На мероприятии также будут представлены проекты восстановления и реконструкции, реализуемые Азербайджаном на освобожденных территориях. Ожидается, что особый интерес международных участников вызовут концепции «умного города» и «умного села», внедряемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также проекты в рамках создания зоны «зеленой энергии».

Проведение WUF13 в Баку вновь демонстрирует способность Азербайджана успешно принимать крупные международные мероприятия и подчеркивает активную роль страны в продвижении глобального сотрудничества. Форум также рассматривается как важная возможность представить международной аудитории опыт Азербайджана в сфере устойчивого развития и современного градостроительства.

В ходе мероприятия обеспечивается синхронный перевод на официальные языки ООН — арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский, а также на азербайджанский и турецкий языки.

Отметим, что впервые в истории Всемирного форума городов в его программу включен Саммит лидеров. Это нововведение еще больше повышает международную политическую и стратегическую значимость форума.